Во Львове 23-летний водитель BMW, убегая от полиции, сбил пешехода и протаранил три авто: фото

Во Львове 23-летний водитель BMW, убегая от полиции, сбил пешехода и протаранил три авто: фото

Водитель объяснил, почему начал убегать от копов.

В среду вечером, 11 августа, во Львове 23-летний водитель автомобиля BMW, убегая от полиции, сбил пешехода и влетел в три припаркованные машины. Пострадавшего госпитализировали, а водителя задержали.

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Об этом сообщили в патрульной полиции Львовщины.

"Вчера около 21:00 на улице Замарстыновской патрульные заметили, как автомобиль BMW совершил обгон потока транспортных средств встречной трамвайной колеей. Полицейские дали водителю указание остановиться, однако он проигнорировал и начал убегать. Экипаж начал преследование, но далеко нарушитель не заехал", — рассказывают в полиции.

www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

На перекрестке с улицей Заводской водитель не справился с управлением и сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, а затем по инерции ударил еще три припаркованных автомобиля: две Skoda Octavia и Ford Focus. Это и остановило беглеца.

Патрульные немедленно вызвали для 21-летнего пострадавшего скорую помощь. По предварительным данным, он сильно не пострадал. После оказания помощи в больнице, его отпустили домой.

За рулем автомобиля BMW был 23-летний львовянин. Свой поступок он объяснил тем, что у него водительское удостоверение выдано на два года. Мужчина уже имеет два штрафа и не хотел третьего, чтобы не сдавать снова экзамены.

Проверка на состояние алкогольного и наркотического опьянения показала, что водитель был трезв.

Напомним, во Львовской области легковушка влетела в грузовик: два человека погибли на месте ДТП.

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