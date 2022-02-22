Во Львове 23 февраля будут звучать сирены: жителей города призвали не пугаться

Тренировочное оповещение состоится ориентировочно в 11-12 часов дня.
Во Львове завтра, 23 февраля, в городе будут включать учебные сирены. Жителей города призывали не бояться.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
В полиции сообщили, что они совместно с городским советом проведут учебное уведомление, которое будет проходить ориентировочно в 11-12 часов.
Патрульные полицейские будут транслировать через громкоговорители служебных автомобилей учебное уведомление. Оно будет следующего содержания: "Уважаемые львовяне! Львовский городской совет проводит учебное оповещение. Обратите внимание: если не будет работать связь, интернет, телевидение и радио, жителей города будут сообщать через громкоговорители патрульной полиции, оперативных и коммунальных служб. Спасибо за внимание !Напомним, это было учебное оповещение Львовского городского совета".
В полиции объяснили, что такая тренировка необходима для проверки дополнительной системы оповещения населения во время чрезвычайных происшествий.
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