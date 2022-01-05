Во Львове 20-летний парень упал с 4 этажа на крышу магазина: фото

Во Львове 20-летний парень упал с 4 этажа на крышу магазина: фото

Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Во вторник вечером, 4 января, во Львове по ул. Ярославенко, 47 упал с высоты 4 этажа на крышу одноэтажного магазина 20-летний парень. Случай произошел около 23:35.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовщины, на место происшествия выехали спасатели, поскольку юноша лежал на крыше магазина.

Чрезвычайники с помощью медицинских ношей сняли пострадавшего с крыши здания и транспортировали в карету скорой медицинской помощи. Парня в тяжелом состоянии госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

Управление ГСЧС во Львовской области

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