Во Львове 18-летняя девушка как маньяк расправилась с мужчиной

Во Львове полицейские задержали злоумышленницу, подозреваемую в убийстве знакомого. 18-летняя девушка несколько десятков раз ударила мужчину кухонным ножом, причинив ему смертельные травмы.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"Событие произошло в ночь на 6 октября в квартире одного из домов на улице Выговского во Львове, где пострадавший, 27-летний житель Ивано-Франковской области, снимал комнату. В тот вечер в гости к нему пришла знакомая — львовянка в возрасте 18 лет. Во время распития спиртного между девушкой и мужчиной возник конфликт, во время которого злоумышленница несколько десятков раз ударила потерпевшего кухонным ножом в разные части тела. орудие убийства", — рассказали в полиции.

Девушка пряталась в Стрые, задержали ее в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, в одном из сел в Шептицком районе обнаружили мертвых супругов. Злоумышленник скрылся с места происшествия на их автомобиле.

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