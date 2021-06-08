Во Львове 17-летняя студентка выпала с 7 этажа общежития и погибла

Девушка была сама в комнате и замкнулась изнутри, говорят в вузе.

Сегодня, 8 июня, в 06:30 ч. 17-летняя студентка выпала из окна 7 этажа общежития колледжа "Львовской политехники" на ул. Лисеницька, 2. От полученных травм девушка погибла на месте.

Студентка училась на втором курсе Технико-экономического колледжа на специальности правоведение, пишет ZAXID.NET.

В пресс-службе "Львовской политехники" говорят, что девушка была сама в комнате и замкнулась изнутри. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства ее смерти.

Напомним, трагический случай произошел в понедельник вечером, 7 июня, в Ровно. Там 18-летний студент сирота сорвался с третьего этажа общежития и погиб на месте.

Новости Украины: на Буковине четырехлетний мальчик выпал со второго этажа на стройке

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку