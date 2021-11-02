Во Львове 15-летняя девушка отравилась угарным газом: ее госпитализировали

Во Львове 15-летняя девушка отравилась угарным газом: ее госпитализировали

Квартира львовянки оборудована газовой колонкой и плиткой.

В понедельник, 1 ноября, во Львове 15-летняя девушка отравилась угарным газом. Ее госпитализировали около 23:30 в городскую детскую больницу в средней степени тяжести.

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Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Девушка проживает в квартире, в многоквартирном доме по ул. Айвазовского, 9, где есть газовая плитка и колонка. Аварийная бригада "Львовгаз" временно прекратила газоснабжение газовой колонки.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львове от отравления газом погибли мужчина и женщина.

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