Квартира львовянки оборудована газовой колонкой и плиткой.
В понедельник, 1 ноября, во Львове 15-летняя девушка отравилась угарным газом. Ее госпитализировали около 23:30 в городскую детскую больницу в средней степени тяжести.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
Девушка проживает в квартире, в многоквартирном доме по ул. Айвазовского, 9, где есть газовая плитка и колонка. Аварийная бригада "Львовгаз" временно прекратила газоснабжение газовой колонки.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львове от отравления газом погибли мужчина и женщина.