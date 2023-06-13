Во Львове 11 человек госпитализировали с пищевым отравлением: детали

Во Львове полиция расследует два случая массового пищевого отравления 11 граждан с предварительными диагнозами "острая кишечная инфекция" и "бактериальная кишечная инфекция".

Об этом сообщает полиция Львовской области.

По данным правоохранителей, 12 июня на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" доставлены пять львовян — четыре взрослых и один ребенок. Как предварительно установили сотрудники полиции, госпитализированные граждане в разное время питались в одном из кафе, расположенном на проспекте Червоной Калины во Львове. Состояние пациентов стабильное.

В тот же день в полицию поступило еще одно сообщение о госпитализации в больницу шести жителей Львова — пятерых взрослых и одного ребенка, с предварительным диагнозом "бактериальная кишечная инфекция". Состояние пациентов стабильное. Люди употребляли еду во время банкета в одном из львовских ресторанов.

По этим фактам следователи территориальных подразделений полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Полицейские устанавливают происшествия, назначены экспертизы, проводятся досудебные расследования.

Напомним, во Львовской области водитель влетел в дом, в результате аварии двое погибших и двое травмированных (фото).

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