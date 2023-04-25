Категория
Львов
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львове 10-летний мальчик выпал из окна

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
667
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львове 10-летний мальчик выпал из окна

Во Львове 10-летний мальчик выпал из окна / Фото: zaxid.net

Правоохранительные органы устанавливают все подробности инцидента.

Во Львове 25 апреля на улице Степана Бандеры из окна выпал 10-летний мальчик.

Об этом информирует издание ZAXID.NET.

Сообщается, что ребенок был оперативно госпитализирован, сейчас он находится в больнице.

"По улице Степана Бандеры 23 мальчик 10 лет играл на подоконнике и выпал со второго этажа. Жив, предварительно имеет перелом", – говорится в сообщении.

Светлана Добровольская – представитель полиции – рассказала, что данные об инциденте поступили в милицию в 17:25.

При первичном осмотре тяжелых травм, к счастью, не обнаружили. В больнице мальчика направили на МРТ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице правоохранители задержали женщину, подозреваемую в причастности к смерти трехмесячного младенца.

Кроме того, мы ранее информировали, что во Львове с шестого этажа гостиницы "Львов" выпала женщина.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
667
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация