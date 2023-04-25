Во Львове 10-летний мальчик выпал из окна

Во Львове 25 апреля на улице Степана Бандеры из окна выпал 10-летний мальчик.

Об этом информирует издание ZAXID.NET.

Сообщается, что ребенок был оперативно госпитализирован, сейчас он находится в больнице.

"По улице Степана Бандеры 23 мальчик 10 лет играл на подоконнике и выпал со второго этажа. Жив, предварительно имеет перелом", – говорится в сообщении.

Светлана Добровольская – представитель полиции – рассказала, что данные об инциденте поступили в милицию в 17:25.

При первичном осмотре тяжелых травм, к счастью, не обнаружили. В больнице мальчика направили на МРТ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице правоохранители задержали женщину, подозреваемую в причастности к смерти трехмесячного младенца.

Кроме того, мы ранее информировали, что во Львове с шестого этажа гостиницы "Львов" выпала женщина.

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