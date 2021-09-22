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Во Львове 1-летняя девочка проглотила кольцо: врачи два часа спасали ребенка

Автор
Мария Бойко
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Во Львове 1-летняя девочка проглотила кольцо: врачи два часа спасали ребенка

Фото Львовская областная детская больница "Охматдет"

Перстень удалось вытянуть без операции.

Во Львове медики два часа спасали годовалую девочку, которая во время игры проглотила кольцо.

Об этом сообщили в Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет".

По данным медиков, девочка играла со своей старшей сестрой. Когда ребенок сунул в рот кольцо, старшая девочка, пытаясь его забрать, случайно протолкнула предмет глубже. Родители сразу отвезли ребенка в "Охматдет".

"На рентгене хирурги увидели, что кольцо расторгнуто посередине (универсальный размер, чтобы регулировать) и имеет острые концы. Ситуация была сложной, потому что колечко попало в двенадцатиперстную кишку и часть кишки острым краем затянуло внутрь", — сообщили медики.

Врачи почти два часа доставали кольцо. Им удалось его вытащить без операции. Ребенок чувствует себя хорошо и ее уже отпустили домой.

"Все кукурузные палочки с игрушками, конструкторы и другие игрушки лучше давать ребенку, когда он подрастет", — порекомендовали медики.

Напомним, в Ровно медики реанимировали человека после клинической смерти.

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