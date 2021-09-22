Во Львове 1-летняя девочка проглотила кольцо: врачи два часа спасали ребенка

Перстень удалось вытянуть без операции.

Во Львове медики два часа спасали годовалую девочку, которая во время игры проглотила кольцо.

Об этом сообщили в Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет".

По данным медиков, девочка играла со своей старшей сестрой. Когда ребенок сунул в рот кольцо, старшая девочка, пытаясь его забрать, случайно протолкнула предмет глубже. Родители сразу отвезли ребенка в "Охматдет".

"На рентгене хирурги увидели, что кольцо расторгнуто посередине (универсальный размер, чтобы регулировать) и имеет острые концы. Ситуация была сложной, потому что колечко попало в двенадцатиперстную кишку и часть кишки острым краем затянуло внутрь", — сообщили медики.

Врачи почти два часа доставали кольцо. Им удалось его вытащить без операции. Ребенок чувствует себя хорошо и ее уже отпустили домой.

"Все кукурузные палочки с игрушками, конструкторы и другие игрушки лучше давать ребенку, когда он подрастет", — порекомендовали медики.

Напомним, в Ровно медики реанимировали человека после клинической смерти.

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