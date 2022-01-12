Во Львов завезли ядовитые фисташки из Турции

Во Львов завезли ядовитые фисташки из Турции

Госпродпотребслужба призывает бизнесменов изъять из продажи опасную продукцию, а покупателям сообщать в случае обнаружения товара на полках магазинов.

На Львовщину из Турции завезли жареные фисташки в скорлупе, в которых обнаружили афлатоксины – токсичные и канцерогенные вещества.

Об этом сообщила во вторник, 11 января, прессслужба Главного управления госпродпотребслужбы во Львовской области.

Сообщения об опасном продукте эксперты получили от Системы быстрого реагирования пищевых продуктов и кормов (RASFF) от 23 декабря 2021 года.

"Поступило информационное сообщение об обнаружении афлатоксинов (В1 = 15,7; общее количество = 19,9 мкг/кг — ррb) в жареных фисташках в скорлупе, экспортировавшихся из Турции ( производитель: Alagozler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz Ltd Sti; экспортер: Malatya Pazari Kuruyemiscilik Sanayi ve Ticaret AS) через Болгарию в Украину (получатель: ООО "ОКЕАН КОМПАНИ ТРЕЙД", ул. Мира, 3, г. Киев, 03134)", — говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба призвала операторов рынка немедленного изъять этот товар из оборота и письменно проинформировать компетентные органы об обнаруженном несоответствии в срок не более двух рабочих дней.

"Уважаемые потребители, в случае обнаружения этой несоответствующей продукции в продаже просим немедленно уведомить Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области по тел.: (032) 252 69 29 или обращайтесь в территориальные управления, отделы", — подытожили специалисты.

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