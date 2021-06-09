Во Львов привезут мощи Папы Римского Иоанна Павла II: где можно будет их увидеть

Духовенство и Львовский городской совет по случаю 20 годовщины визита Папы разработали хэштег для социальных сетей #ПапаЛьвив20.

В конце июня во Львов привезут мощи Папы Римского Иоанна Павла II, а также высадят редкие деревья и организуют ряд мероприятий. Это все будет происходить по случаю 20 годовщины визита Иоанна Павла II во Львов.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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По случаю чествования Папы Иоанна Павла II во Львове часть улицы Хуторивка (от ул. Стрыйской до просп. Красной Калины) переименуют на проспект Святого Иоанна Павла II.

Мероприятия будут проходить на территории Архикафедрального собора св. Юра УГКЦ, храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, Митрополии Базилики Успения Пресвятой Девы Марии РКЦ, прихода св. Иоанна Павла II РКЦ и на других локациях города.

В Архикафедральном соборе св. Юра по случаю 20-летия визита св. Папы Иоанна Павла II, верующим выделят полный отпуст по благословению Папы Франциска. Кроме того, 23 июня в 19.00 желающие смогут приобщиться к особому молению на четках, которые когда-то принадлежали св. Папе Иоанну Павлу II. Ежедневно с 21 до 27 июня будет проходить зачитывания энциклик святого Папы Иоанна Павла II.



А в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Сыхове 27 июня в 11.00. Божественную Литургию возглавит Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. От прихода также организуют велопрощу, лектории, реколекции. Там также будет выставлена икона с мощами св. Папы Иоанна Павла II.

Духовенство и Львовский городской совет по случаю 20-й годовщины визита Папы разработали хэштег для социальных сетей #ПапаЛьвив20. Жителей Львова и туристов призывают популяризировать мероприятия по чествованию святого Папы Иоанна Павла II в социальных сетях.

Также 25 июня в Митрополичьей Базилике Успения Пресвятой Девы Марии состоится праздничный концерт. На площади возле храма св. Иоанна Павла II РКЦ покажут театральное представление "Папа во Львове" от театра "Эммануил". 26 июня совершат праздничную мессу в храме св. Папы Иоанна Павла II РКЦ и освятят памятник святому Иоанну Павлу II.

Напомним, папа Франциск поцеловал татуировку с лагерным номером на руке ексбранкы Освенцима.

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