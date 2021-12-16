Во Львов из-за тумана не могут вовремя попасть самолеты: какие рейсы задерживаются (список)

Во Львов из-за тумана не могут вовремя попасть самолеты: какие рейсы задерживаются (список)

Из-за задержки самолетов пассажирам некоторых рейсов предоставляют питание.

Из-за густого тумана в аэропорте "Львов" не садились и не вылетали самолеты. Рейс в турецкий Стамбул отменили, а самолеты, которые должны были приземлиться во Львове, садились в других аэропортах Украины.

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Как сообщила пресс-служба львовского аэропорта, плохая видимость спровоцировала задержку таких рейсов:

Рейс авиакомпании Ryanair 3280 по маршруту: Рига – Львов сел на запасной аэродром в Борисполе. Планирует вылетать из Борисполя – 10:35. Прилет во Львов – 12:25. Этот рейс будет вылетать из Львова в Ригу в 12:40. Пассажирам предоставляется питание в связи с задержкой.

в Борисполе. Планирует вылетать из Борисполя – 10:35. Прилет во Львов – 12:25. Этот рейс будет вылетать из Львова в Ригу в 12:40. Пассажирам предоставляется питание в связи с задержкой. Рейс авиакомпании Ryanair 3120 Краков – Львов – не вылетел из Кракова во Львов. Пассажирам предоставляется питание.

– не вылетел из Кракова во Львов. Пассажирам предоставляется питание. Рейс авиакомпании Ryanair 3124 Дюссельдорф – Львов – садится на запасной аэродром в Борисполе.

– Рейс авиакомпании WizzAir 4485 Лондон – Львов – сел в Кошице.

– Рейс авиакомпании Мотор Сич 263 Киев – Львов – задерживается на вылет из Киева до 12:00

– на вылет из Киева до 12:00 Рейс авиакомпании Air Ocean Airlines 201 Киев – Львов задерживается до 14:00.

до 14:00. Соответственно, рейс авиакомпании Air Ocean Airlines 401 по маршруту Львов – Харьков задерживается до 15:45.

до 15:45. Рейс авиакомпании "Роза Ветров" 162 Киев – Львов – задерживается на вылет из Борисполя до 12:00; на вылет из Львова до 14:15.

"Отмечаем, что информация постоянно уточняется и меняется до улучшения погодных условий", — сообщили в пресс-службе львовского аэропорта.

Как уже сообщалось, на трассах Львовщины видимость кое-где до сотни метров. Из-за плохих погодных условий ночью и к утру уже произошло более трех десятков аварий, но обошлось без пострадавших.

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