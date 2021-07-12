"Внутри пищевода все было черное и обожженное": во Львове спасают 5-летнего ребенка, который проглотил батарейку

"Внутри пищевода все было черное и обожженное": во Львове спасают 5-летнего ребенка, который проглотил батарейку

Медики уже прооперировали девочку.

В Львовской областной детской больнице ОХМАТДЕТ спасают 5-летнюю девочку, которая случайно проглотила батарейку, что спровоцировало ожог и отек в пищеводе.

Об этом сообщает zaxid.net со ссылкой на детского хирурга Александра Колодия.

По словам медика, 5-летний ребенок призналась родителям, что проглотила монету. Девочку со Стрыйского района начало душить в горле и болеть. Родители вызвали медиков, которые порекомендовали выпить обезболивающих. На следующее утро состояние ребенка не улучшилось и врачи порекомендовали вести девочку во Львов.

"11 июля мы прооперировали девочку. Когда зашли в пищевод, то поняли, что она проглотила не монету, а батарейку: там было все черное и обожженное", — сказал Александр Колодий.

По словам детского хирурга, сейчас маленькую пациентку пытаются вывести из острого состояния, а потом она должна прийти на осмотр через 3-4 недели, так как именно за это время могут образоваться рубцы. Если они появятся, то тогда ребенок будет нуждаться дальнейшего непростого лечения.

Медики отмечают, что на Львовщине дети все чаще глотают посторонние предметы — батарейки, магнитные шары, гвозди и другие мелкие предметы.

Напомним, в Днепропетровской области маленький мальчик проглотил гайку А в Киевской области 3-летний ребенок проглотил магнитные шарики от неокуба.

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