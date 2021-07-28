Внутри демонтированного советского Монумента славы во Львове нашли капсулу с посланием: о чем там говорилось (фото)

Внутри демонтированного советского Монумента славы во Львове нашли капсулу с посланием: о чем там говорилось (фото)

Внутри капсулы было два послания.

Во Львове демонтировали советский Монумент славы. Внутри скульптуры нашли капсулу с посланием.

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Об этом сообщили в музее "Территории террора", куда доставили советский памятник.

Так, команда музея открыла капсулу и прочитала послание, которое было внутри. Там было два списка.

Фото: Территория террора

"Первый список состоит из 108 имен, он называется "Список передовиков производства Львовского паравозо- вагоноремонтного завода имени ХХІІ съезда КП Украины". Второй список содержит 54 имени - "Список передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности Львова", — сообщили в музее.

Фото: Территория террора

Эта капсула станет одним из экспонатов музея "Территория террора".

Напомним, демонтаж аварийного советского мемориала начали еще в апреле.

Общественный активист Антон Петровский, который был инициатором демонтажа мемориала пояснил, что такой памятник не должен стоять возле Академии сухопутных войск, а поэтому его необходимо демонтировать.

"Это псевдопамьятка, на которой изображен "красноармиець", что убивает нашего бойца УНР, расположенная в нескольких десятках метров от Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного", — сказал активист.

23 июля во Львове полностью демонтировали советский памятник.

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