Внезапно вспыхнул: во Львовской области 30-летний мужчина получил 50% ожогов тела, рисуя картину

Рисуя картину, мужчина использовал бензин.

В г. Червонограде Львовской области 30-летний мужчина, рисуя картину, получил 50% ожогов тела. Его госпитализировали.

Об этом сообщает департамент по гражданской защите Львовской ОГА.

Инцидент произошел 30 ноября в квартире по ул. Стуса. Мужчина, работая с краской, получил 50% ожогов тела. Его срочно госпитализировали.

В комментарии "Львовскому порталу" врач-комбустиолог 8 городской клинической больницы Львова Тарас Хаба рассказал, что из-за ожогов мужчина находится в тяжелом состоянии, однако он в сознании.

"Пациент поступил в наше ожоговое отделение в тяжелом состоянии с ожогами ІІ степени пламенем бензина. Площадь поражения достигла ориентировочно 50% тела. Мы немедленно провели хирургическую обработку ожоговых ран, наладили инфузионную терапию. Больной в сознании, дышит самостоятельно, лечение осложняется циррозом печени и ожирением ІІ-ІІІ степени в пациента", — сказал медик.

Потерпевший рассказал, что ожоги он получил во время рисования картины. Для этого он использовал бензин. Жидкость внезапно загорелась и огонь перекинулся на него.

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