Вифлеемский огонь привезли во Львов: как и где его получить

Вифлеемский огонь привезли во Львов: как и где его получить

Огонь в город традиционно привезли пластуны.

Во Льовов привезли Вифлеемский огонь мира. Сегодня, 13 декабря, украинские скауты из Пластунского отделения Львовской области передали его главе Львовской облгосадминистрации Максиму Козицкому.

Глава ЛОГА поблагодарил пластунов за то, что они ежегодно передают Вифлеемский огонь, в том числе и защитникам в зону боевых действий на Востоке Украины и прифронтовые города и военные госпитали, информирует пресс-служба облгосадминистрации.

"В предпраздничное время огонь объединяет всю страну!" — сказал Максим Козицкий.

фото/ЛОДА

Сегодня с 16:00 все желающие смогут получить огонь в помещении Железнодорожного вокзала во Львове. Оттуда каждый сможет зажечь свечу и перенять символ мира в свой дом.

фото/ЛОДА

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