"Видит демонов и слышит голоса": больной шизофренией учитель задушил собственную маму на Львовщине

Мужчина придумал собственную религию и заставлял старушку голодать, говорят соседи покойной.

В Самборе Львовской области больной шизофренией 47-летний мужчина задушил 80-летнюю мать, а ее тело две недели держал в квартире. Чтобы попасть в помещение, где произошло убийство, правоохранители провели спецоперацию. Уже внутри они задержали сына покойной, а саму женщину нашли мертвой в ее постели.

Как сообщают "Факты ICTV", у умершей был перелом подъязычной кости, что свидетельствует о удушения. Известно, что погибшая была учительницей и работала до пенсии, а ее сын с отличием окончил школу и университет. Он работал учителем биологии в Закарпатье.

Во время спецоперации в квартире следователи нашли много эзотерических книг. По словам соседей, мужчина придумал собственную религию, а мать заставлял голодать. Иногда женщина теряла сознание от недоедания, но сына всегда выгораживала.

Факты ICTV

Мать в течение 20 лет скрывала болезнь сына и отказывалась его лечить, говорят правоохранители. Со временем сын покойной становился неуправляемым и откровенно признавался, что видит демонов и слышит голоса.

Обострение у мужчины началось полгода назад. Он не выходил из дома и не пускал на улицу мать. С тех пор соседи начали помогать и кормить семью.

Мужчина говорит, что не помнит, как убивал маму, и отметил, что не был намерен ее поронить, а хотел дальше жить с ее телом.

Сейчас подозреваемый в изоляторе временного содержания, решается вопрос о его отправке на принудительное лечение.

Напомним, убийство женщины произошло в одной из квартир в многоквартирном доме на улице Шухевича в Самборе. О покойнице сообщила в полицию местная жительница.

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