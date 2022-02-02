Весь желчный пузырь был в камнях: 10-летнюю девочку из Львовской области годами мучила недетская болезнь

Весь желчный пузырь был в камнях: 10-летнюю девочку из Львовской области годами мучила недетская болезнь

Ребенку удалили желчный пузырь с двумя большими камнями по 1,5 см каждый и многими меленькими, размером, как просо.

Львовские хирурги с помощью робота Da Vinci прооперировали 10-летнюю девочку, у которой желчный пузырь был наполнен камнями. Их у девочки обнаружили, когда ей было всего 3 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Первого территориального медицинского объединения города Львова.

"Это редкость для деток, потому что в большинстве своем этим страдают взрослые", — рассказали в медучреждении.

Медики говорят, что с тех пор, как установили диагноз, ребенка лечили медикаментозно, что лишь усложняло течение болезни.

"Лекарство способствовало "измельчению" камней, что могло заблокировать выход желчи из протока. Ребенок постоянно чувствовал дискомфорт, а желчный пузырь продолжал наполняться камнями, которые в любой момент могли заблокировать желчные протоки", — объяснили в больнице.

Так что ребенку пришлось удалить орган. Медики провели операцию с помощью роботизированной системы Da Vinci.

Девочке во Львове удалили желчный со многими камешками, фото/Первое территориальное медицинское объединение города Львова

"Через несколько проколов врачи "руками робота" удалили желчный пузырь с двумя большими камнями по 1,5 см каждый и многими мелкими, размером, как просо. Вмешательство длилось всего час, а за сутки маленькую пациентку вообще отпустили домой", — рассказали в медучреждении.

Девочке во Львове удалили желчный со многими камешками, фото/Первое территориальное медицинское объединение города Львова

В тот же день врачи с помощью робота Da Vinci прооперировали еще одну девочку 15 лет, у которой была такая же болезнь. Операция у пациентки также прошла успешно.

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