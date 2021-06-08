Вернулся из Италии: во Львове у больного обнаружили бразильский штамм коронавируса

Медики также обследовали тех, с кем контактировал инфицирован.

Во Львове мужчина, вернувшийся из Италии, заболел коронавирусом. У него обнаружили бразильский штамм COVID-19.

Об этом 8 июня на брифинге сообщила и.о. генерального директора Львовского областного лабораторного центра Наталья Иванченко.

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"С Центра общественного здоровья в Киеве мы получили сообщение, что житель Львовщины, который приехал из Италии, заболел и у него лабораторно подтвердили бразильский штамм коронавируса. Во Львове мы обследовали тех, с кем он контактировал. Они здоровы", — сказала Наталья Иванченко.

Медик призвала украинцев в сезон отпусков не пренебрегать карантинными правилами: носить маски и соблюдать дистанцию.

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