Верховная Рада переименовала популярный курортный поселок на Львовщине

В четверг, 29 июня, Верховная Рада Украины переименовала популярный курортный поселок на Львовщине — Славское теперь будет называться Славско.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он отметил, что Верховная Рада вернула городку на Львовщине его историческое название – Славско.

"Почему Славско, а не Славское? Потому что Славско было испокон веков! Сегодня депутаты Верховной Рады Украины вернули поселку историческое название!", — написал председатель Львовской ОВА.

Напомним, ранее Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть возможное переименование города Запорожья, указывая на то, что в настоящее время название может не соответствовать лексическим нормам.

Однако глава Министерства образования и науки Оксен Лисовой заявил об отмене решения Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов, в частности, Запорожье.

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