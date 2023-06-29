Верховная Рада переименовала популярный курортный поселок на Львовщине

Поселку вернули историческое название.
В четверг, 29 июня, Верховная Рада Украины переименовала популярный курортный поселок на Львовщине — Славское теперь будет называться Славско.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Он отметил, что Верховная Рада вернула городку на Львовщине его историческое название – Славско.
"Почему Славско, а не Славское? Потому что Славско было испокон веков! Сегодня депутаты Верховной Рады Украины вернули поселку историческое название!", — написал председатель Львовской ОВА.
Напомним, ранее Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть возможное переименование города Запорожья, указывая на то, что в настоящее время название может не соответствовать лексическим нормам.
Однако глава Министерства образования и науки Оксен Лисовой заявил об отмене решения Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов, в частности, Запорожье.
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