"Вел неравную борьбу": в результате COVID-19 скончался врач львовского Охматдета

Ушел из жизни врач-эндоскопист Николая Мандибур.
Во Львове скончался врач-эндоскопист Обалстной детской больницы Охматдет Николай Мандибур. Медик умер в результате коронавирусной болезни. Об этом сообщили в медучреждении, где он работал.
"Не стало нашего врача-эндоскописта Николая Мандибура. В эти дни он боролся за выздоровление от COVID-19 в одной из больниц города. Николай Данилович вел неравную борьбу, но болезнь оказалась сильнее. Наш талантливый диагност уже не с нами…", – написали коллеги медика на странице больницы в Facebook.
Напомним, в Украине за минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 734 человека. Такого количества жертв с самого начала пандемии еще не было.
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