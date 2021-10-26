"Вел неравную борьбу": в результате COVID-19 скончался врач львовского Охматдета

Ушел из жизни врач-эндоскопист Николая Мандибур.

Во Львове скончался врач-эндоскопист Обалстной детской больницы Охматдет Николай Мандибур. Медик умер в результате коронавирусной болезни. Об этом сообщили в медучреждении, где он работал.

"Не стало нашего врача-эндоскописта Николая Мандибура. В эти дни он боролся за выздоровление от COVID-19 в одной из больниц города. Николай Данилович вел неравную борьбу, но болезнь оказалась сильнее. Наш талантливый диагност уже не с нами…", – написали коллеги медика на странице больницы в Facebook.

Напомним, в Украине за минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 734 человека. Такого количества жертв с самого начала пандемии еще не было.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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