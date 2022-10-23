Вблизи Львова поезд протаранил автомобиль: двое парней погибли на месте (фото)

Вблизи Львова двое парней погибли, еще двое получили травмы и госпитализированы в реанимацию.

В селе Оброшино, возле Львова, на железнодорожном переезде поезд протаранил автомобиль BMW. Трагедия произошла ночью.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

Автомобиль зажало под поездом. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали из автомобиля тела двух погибших и двоих травмированных. Травмированного водителя и пассажира передали медикам.

Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение львовской больницы святого Луки.

Ранее стало известно, что на Закарпатье водитель не справился с управлением и совершил смертельное ДТП. Один человек погиб на месте, еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.

Поездка по Киеву закончилась битым железом

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