Вакцинация Уукраинцев: в областях заработают более 30 пунктов прививки от коронавируса

Они откроются не только в областных центрах, но и в небольших городах.

На выходных в Украине снова откроются центры массовой вакцинации от коронавируса. На этот раз их будет значительно больше, чем неделю назад, когда их работало только 15.

По словам председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, на этой неделе их будет более 30, рассказали в Сніданку з 1+1.

Они откроются не только в областных центрах, но и в небольших городах. Это тоже должно существенно ускорить процесс вакцинации населения. Радуцкий отметил, что центров могло бы быть больше, но местные руководители иногда затягивают процесс их создания .Нардеп отметил, что для открытия Центра вакцинации не нужен стадион или выставочный комплекс. Минздрав предусмотрел пять типов таких форматов вакцинации "выходного дня" от больших помещений, где есть возможность вакцинировать шесть тысяч человек в сутки, и до пунктаов с несколькими бригадами, рассчитанных на 200-300 человек.

В субботу и воскресенье центры будут работать:

8 - во Львовской области

7 — в Одесской области

5 - в Полтавской области

3 — в Херсонской области

2 - в Черновицкой области

2 - в Киевской области

1 - в Киеве

1 - в Тернопольской области

1 - в Ровенской области

1 - в Днепропетровской области

1 - в Хмельницкой области

1 - в Житомирской области

1 - в Черкасской области

1 - в Донецкой области

Осуществлять прививки будут вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech. По данным Минздрава, привито первой дозой вакцины более 1, 35 млн человек. Две дозы — чуть больше 180 тысяч

В Украине увеличилось количество пунктов массовой вакцинации

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