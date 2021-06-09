Вакцина AstraZeneca уже во Львове: область получила 60 тыс. доз для второй прививки

Людям, которые ранее получили иммунизацию этой вакциной, позвонят и пригласят в пункт прививки на второй укол.

Сегодня, 9 июня, во Львовскую область доставили 60 100 доз вакцины AstraZeneca. Ею вакцинируют людей, которые получили первую прививку этой же вакциной.

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Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

Проводить вакцинацию будут в срок, то есть на 12 неделю после первой введенной дозы.

Тем людям, у которых приближается срок вакцинироваться второй дозой, позвонят и пригласят в пункт прививки, отметил глава Львовщины.

К слову, по состоянию на 9 мая во Львовской области получили прививки уже более 96 тыс. человек.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли прививаться различными вакцинами от коронавируса и что делать, когда нет второй дозы соответствующего препарата.

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