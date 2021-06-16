В зоне ООС погиб 24-летний военный из Львовской области

Подробности трагедии пока неизвестны.

В зоне боевых действий на Донбассе погиб 24-летний военный Роман Галуха, житель города Рава-Русская, что на Львовщине. Об этом сегодня, 16 июня, сообщила Рава-Русская городская территориальная община на своей странице в Facebook.

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"Сегодня, в зоне проведения боевых действий (ООС), погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 г.р. Искренние соболезнования матери, сестрам и близким в связи с трагедией. Вечная память", — говорится в сообщении.

Отметим, что детали трагедии — где именно погиб и где служил боец — пока неизвестны. В штабе Операции объединенных сил не сообщали о гибели украинских военных в зоне ООС 15 или 16 июня.

Напомним, по состоянию утро, 16 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня на Донбассе. По сообщению оперативно-тактической группировки "Восток", 14 июня двое военных подорвались на неизвестном устройстве, их с осколочными ранениями госпитализировали.

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