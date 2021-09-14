В женских чулках обнаружили психоактивное вещество: украинские пограничники опубликовали видео

39-летний мужчина пытался провезти через границу более 2,5 тысяч таблеток с псевдоэфедрином.

На пункте пропуска "Краковец" (Львовская область) украинские пограничники совместно с сотрудниками Государственной таможенной службы Украины обнаружили в салоне автомобиля Volkswagen Passat тайники с медицинским препаратом, который содержит психоактивное вещество.

Об этом сообщили во вторник, 14 сентября, в пресс-службе ГПСУ, опубликовав соответствующее видео.

Во время осмотра автомобиля, за рулем которого находился 39-летний гражданин Украины, был обнаружен женский чулок с 16 блистерами препарата "Acatar Acti-Tabs".

"Дальнейшее углубление в конструктивные особенности авто позволило правоохранителям отыскать еще 194 блистера этого препарата, которые злоумышленник, тщательно упаковав в чулки, спрятал под ковриком переднего пассажирского сиденья, в дверях авто, в нише под рулем, в воздушном канале системы кондиционирования", — говорится в сообщении.

Всего было выявлено 210 блистеров, то есть 2520 таблеток.

Напомним, украинские и молдавские пограничники в ночь на вторник, 14 сентября, задержали двух украинцев и одного белоруса, которые нарушали воздушное пространство трех стран ради контрабанды табачных изделий.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку