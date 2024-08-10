В Закарпатье мобилизовали мужчину, который имел бронирование: что говорит юрист

Суд решил, что мужчина не сообщил об отсрочке и не предоставил доказательств бронирования.

Мужчина призывного возраста 8 февраля 2024 года на законных основаниях пытался пересечь границу Украины. Его задержали и доставили в ТЦК и СП. Несмотря на то, что он ранее был непригоден к службе, прошел медицинскую комиссию. Затем мужчина доставили в воинскую часть для прохождения военной службы.

Об этом сообщает 24 канал.

Кроме того, у мужчины было бронирование на работе до 16 февраля 2024 года. Поэтому мобилизованный обратился в суд.

Что известно о решении суда

Также читайте Мобилизация по-новому: почему в армию забирают забронированных и зачем им посещать ТЦК лично

Мобилизированный мужчина подал иск в суд относительно пограничного отряда, в котором просил отменить мобилизационное распоряжение и направление для прохождения военной службы.

Закарпатский окружной административный суд 16 мая 2024 принял решение по делу. В частности, в суде заявили, что военнообязанный во время мобилизации не уведомлял работников ТЦК и СП о наличии у него права на отсрочку, также не предоставил доказательств бронирования.

Также информации о бронировании не было на специальном военном учете по данным автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы (АИТС) "Оберег".

"Призывники, военнообязанные и резервисты должны, в том числе лично, сообщать в семидневный срок органам, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации с определенных оснований", – говорится в решении суда.

Также там отметили, что военнообязанный должен был оформить отсрочку от призыва соответствующим образом уполномоченным органом, в частности – ТЦК и СП. Причем это можно сделать только к моменту обретения статуса военнослужащего.

"Никаких документов, подтверждающих наличие оснований для предоставления мужу отсрочки от призыва на военную службу, не поступало. В результате этого, суд пришел к выводу о том, что мужчина возможностью реализации права на отсрочку от призыва и оформления его соответствующим образом, не воспользовался", – заявил суд в своем решении.

Что говорит юрист

Юрист Андрей Ракущинец в комментарии "Суспільному" подчеркнул, что следует обратить внимание на основания вынесения решения суда:

исключение с воинского учета в мирное время не является тождественным исключению с воинского учета в военное время, поскольку основания и перечень болезней разные. Также этот перечень не является статичным и периодически корректируется и в период военного положения – то есть лицо, которое не подлежало мобилизации, например, год назад, пока является пригодным. Именно поэтому отсрочку по этим основаниям дают на 6 месяцев;

лицо получило отсрочку, однако не приняло меры для уведомления ТЦК и СП о наличии такой отсрочки;

истец неверно сформулировал исковые требования, ведь обжаловал мобилизационное распоряжение, а это не является надлежащим способом нарушенного права, а нарушений в выдаче приказа о зачислении в воинскую часть суд не видит.

Андрей Ракущинец отметил, что решение суда не будет иметь какого-то юридического значения для других подобных случаев, ведь в Украине не действует прецедентное право. Однако выводы суда в целом согласуются с судебной практикой, что именно истец должен доказать свою правоту в суде.

"В решении суда говорится, что письмом Министерства экономики Украины №27-12/8114-03 от 31.01.2024 ООО "Финтех Ферма" было обязано выдать военнообязанным выписку из приказа с целью подтверждения предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. В свою очередь Генштабу ВСУ было поручено организовать доведение этого приказа в 3-дневный срок до соответствующих ТЦК и СП. То есть факт получения отсрочки человеком не отрицается. Как и тот факт, что Генштаб должен был довести указанный приказ до РТЦК, но не сделал этого", – объяснил он.

По словам юриста, недоработка человека заключалась в том, что он не имел при себе документа, который удостоверяет бронирование, а принести уже его не мог, поскольку не имел возможности выйти за пределы районного ТЦК и СП.

"Такого бы не было, если бы адвокатов допускали к своим клиентам в РТЦК – большинство таких ошибок можно было бы избежать. По состоянию на сейчас проблемы, которые озвучены в решении суда, уже частично сняли свою актуальность, поскольку изменилась процедура бронирования, и через электронные средства коммуникации данная информация все-таки более эффективно и оперативно доходит до районных ТЦК и СП", – говорит адвокат.

По словам юриста, теперь:

непосредственно самому лицу не надо подавать какие-либо документы в районный ТЦК, касающиеся его бронирования;

надо обновить данные, стать на учет и сделать порядок в документах, ведь при обновлении документов будет видно есть отсрочка или нет.

Напомним, в Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 9 ноября 2024 года. Во время военного положения, согласно закону Украины, военнообязанные мужчины могут быть мобилизованы для защиты страны.

Угрозы, избиения и похищения людей! Тернопольским ТЦКівцям объявили подозрение!

Читайте также: