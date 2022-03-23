Беспилотник осуществлял съемку в одном из населенных пунктов, фото/Яворовский городской совет

В Яворовском районе во Львовской области сбили подозрительный дрон: фото

В Яворовском районе во Львовской области сбили подозрительный дрон: фото

Беспилотника заметил местный житель.

В Яворовской общине Львовской области правоохранители сбили подозрительный дрон. Его в небе заметил местный житель и позвонил по телефону на "горячую линию" Яворовского городского совета.

"Поступило обращение о подозрительном дроне, который осуществлял съемку в одном из населенных пунктов общины. Благодаря слаженной работе оперативной группы реагирования, созданной при Яворовском городском совете, беспилотный летательный аппарат был ликвидирован", — сообщили сегодня, 23 марта, в Яворовском горсовете.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия по этому факту.

Беспилотник осуществлял съемку в одном из населенных пунктов, фото/Яворовский городской совет

Напомним, 13 марта российские оккупанты обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности, который расположенный в Яворовском районе. В результате ракетных ударов погибли 35 человек, еще 134 с разной степенью поражения были госпитализированы.