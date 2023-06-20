В Воздушных силах рассказали, почему беспилотники долетели до Львова

Прошлой ночью иранские дроны Shahed-136/131, выпущенные армией РФ, долетели до Львова. Случилось это потому, что Украине не хватает средств противовоздушной обороны, чтобы оградить всю территорию от российских атак.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



"Кто летал по Украине самолетом, смотрел из окошечка, мог увидеть, какое у нас прекрасное и большое государство. Покрыть все направления теми системами, которые сегодня есть, зенитно-ракетными комплексами большого и среднего радиуса действия невозможно. Сегодня ПВО размещено там, где это наиболее нужно, защищая крупные города, инфраструктурные объекты, объекты атомной энергетики и линию фронта. Не хватает банально средств ПВО. Это еще мягко говоря, для того, чтобы покрыть Украину колпаком, как это сделало государство Израиль", — рассказал Игнат.

Представитель ВСУ также отметил, что мобильным огневым группам сложно ночью стрелковым оружием с небольшим радиусом сбить дроны. Игнат отметил, что беспилотники летят по руслам рек, используя разные маршруты.

По словам спикера Воздушных сил, старые истребители неспособны эффективно уничтожать воздушные цели.

"Летчики способны, делают все возможное, и есть коэффициент уничтожения. Есть какой-то результат. Но этого недостаточно, потому что техника морально устарела. Не видит тот радар. Невозможно этим вооружением эффективно их уничтожать. Делаем все возможно, но надо F-16", — подытожил Юрий Игнат. .

Ночная воздушная тревога

Ночью против 20 июня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы сообщали об угрозе атаки дронами иранского производства. Во время "тревоги" в некоторых регионах раздались взрывы.

По окрестностям Запорожья враг ударил С-300. Люди не пострадали. Впрочем, мишенями россиян стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярное место отдыха.

Львов российская армия атаковала беспилотниками. Зафиксировано три попадания дронов в объект критической инфраструктуры. На месте "прилета" возник пожар. Прошло без жертв.

Вокруг Киева силы ПВО сбили почти 20 российских дронов. Они заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

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