В университетах Львова две группы студентов отправили на карантин из COVID-19

В университете Франко коронавирус обнаружили у одного из студентов. В "Львовской политехнике" есть студенты с подозрением на COVID-19
Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко группу студентов биологического факультета перевели на дистанционное обучение. Это случилось из-за того, что один из студентов заболел коронавирусом.
Об этом сообщает Zaxid.net.
В деканате журналистам рассказали, что на самоизоляцию с 8 сентября отправили первую группу 4 курса. На "дистанционке" студенты будут учиться две недели. Отмечается, что это первый подобный случай в университетах Львова.
В Национальном университете "Львовская политехника" тоже одна группа временно находится на самоизоляции за подозрения на коронавирус у одного из студентов.
По словам пресс-секретаря вуза Натальи Павлишин, подозрения на COVID-19 есть еще у троих студентов, однако они не контактировали с одногруппниками. Все студенты с подозрениями сейчас проходят обследование.
Постановление главного санитарного врача Украины обязывает переход на дистанционное обучение групп студентов, классов школьников или дошкольников, если один из них заболеет коронавирусом. В документе не указаны конкретные сроки самоизоляции, но обычно речь идет о двух неделях.
Ранее в Минздраве сообщили, будут ли требовать у школьников результаты тестов на COVID-19.