В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности (фото)

После операции у ребенка сразу нормализовалось давление.

Во Львове специалисты центра сердца и сосудов Клинической больницы скорой медицинской помощи провели первую в Украине операцию на аорте с предоперационным моделированием по методике виртуальной реальности.

Как сообщили в больнице, пациенткой врачей была 12-летняя девочка, у которой обнаружили коарктацию аорты (врожденный порок сердца) — сужение просвета аорты, из-за чего развивается повышенное давление в верхней половине тела.

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После операции у ребенка сразу нормализовалось давление и исчезла разница давления между верхними и нижними конечностями:

"С помощью современных технологий, на основе результатов обследования была проведена виртуальная реконструкция анатомии аорты и ее ветвей, что помогло медикам выбрать наиболее современную и малотравматическую тактику дальнейшего лечения. Врожденный порок сосудов был ликвидирован с помощью малоинвазивной эндоваскулярной процедуры — установление стента в просвет сосуда", — говорится в сообщении.

Отмечают, что девочка чувствует себя абсолютно здоровой, а благодаря избранной тактике может уже сейчас проявлять полную физическую активность.

Фото: Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова.

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