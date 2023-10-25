В Украине впервые одновременно пересадили сердце и легкие: что известно о женщине и ее доноре

В Украине впервые одновременно пересадили сердце и легкие женщине, которая в последние 15 лет очень нуждалась в операции.

В Украине впервые киевские и львовские трансплантологи вместе провели операцию по пересадке комплекса сердце-легкие. Новые органы получила 38-летняя женщина из Киевской области. Кроме того, одну из почек донора получил ребенок.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала директор по развитию Первого медобъединения Львова Ирина Заславец.

Так, по ее словам, всего в мире таких операций выполняется 20-25 в год. В Украине операцию по пересадке одновременно сердца и легких провели впервые.

"Раньше на такую операцию пациенты ездили в Индию и только нескольким украинцам вообще за все время удалось получить такой комплекс органов. Женщина, которой пересадили сердце и легкие, это 38-летняя жительница Киевской области. Она родилась с больным сердцем. В процессе жизни это сердце вывело из строя и легкие. И последние 15 лет она нуждалась в такой операции. Женщина из обычной семьи, поэтому 15 лет назад поехать куда-то за границу на трансплантацию было вообще не реально", — рассказала подробности Ирина Заславец.

Она также уточнила, что впоследствии женщине, которой пересадили сердце и легкие, однажды удалось поехать в Индию в ожидании такой операции. Она ждала там 9 месяцев трансплантации легких, но не дождалась, и вернулась в Украину, уже, фактически, отчаявшись.

"Женщине было трудно подниматься на третий этаж, она живет на пятом. Последняя зима с блєкаутами очень нанесла ей дискомфорт. Женщина шла на операцию со словами: "Я просто хочу дышать", — отметила Ирина.

После успешной операции у пациентки впереди очень сложное восстановление.

Также стало известно, что донором стал попавший в ДТП 18-летний парень. Он возвращался вечером на велосипеде во Львовской области и попал под машину.

"Разговор с родителями был очень тяжелым. Но мама приняла решение, что они соглашаются на трансплантацию. И нам удалось пересадить комплекс сердце-легкие, кроме того, еще три органа – печень и две почки. Одну из этих почек получил ребенок", — рассказала подробности Ирина Заславец.

Напомним, в райбольнице на Волыни впервые провели уникальную операцию на сердце : хирурги установили 68-летней женщине искусственный клапан без разреза грудной клетки и остановки сердца.

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