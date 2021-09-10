В тяжелом состоянии: во Львовской области из-за укуса змеи госпитализировали 23-летнюю девушку

Пресмыкающееся укусило девушку за правую ногу.
В четверг, 9 сентября, 23-летнюю жительницу села Поморяны Золочевского района Львовской области в правую ногу укусила змея.
Об этом сообщил департамент гражданской защиты ЛОГА.
Девушку около 12:10 ч. госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.
По информации ГСЧС области, состояние потерпевшей — средней тяжести.
Спасатели призвали граждан быть осторожными во время походов в лес или на природу.
"Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой — не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров", — советуют чрезвычайники.
Стоит быть внимательным в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес, лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит, добавили в ГСЧС.
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