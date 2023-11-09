В Тернополе взорвали автомобиль бизнесмена: фото, видео

Два взрыва в ночь на 9 ноября произошли в Тернополе. Неизвестный установил самодельное взрывное устройство на автомобиль Porsche Cayenne местного бизнесмена, припаркованный во дворе многоэтажки на улице Русская, а гранату взорвал у ворот хозяйственного помещения на улице Млечная.

Об этом сообщает полиция Тернопольщины.

Потерпевшие – семья частного предпринимателя из областного центра. На оба события выезжали следственно-оперативная группа и экстренные службы. Следователи, криминалисты, специалисты-взрывотехники провели все необходимые действия.

В ходе проверки выяснилось, что неизвестный установил самодельное взрывное устройство на капот автомобиля Porsche Cayenne. По предварительной версии, через несколько минут после этого произошел взрыв. Никто из людей не пострадал. Автомобиль получил незначительные механические повреждения.

Через некоторое время раздался еще один взрыв, но уже на улице Млечная. По предварительной информации, там неизвестные совершили подрыв гранаты Ф-1.

Все факты полицейские внесли в ЕРДР в соответствии с частью 4 статьи 296 УКУ.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства обоих событий. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, в Киеве неизвестные расстреляли автомобиль одного из столичных адвокатов. Причастных к стрельбе ищут правоохранители.

Читайте также: