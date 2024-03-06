В Тернополе ограбили волонтеров, которые ехали за границу за автомобилями для ВСУ: фото

Прокуратура подозревает двух жителей Днепра и Чернигова.

В Тернополе ограбили волонтеров, которые ехали за границу за автомобилями для ВСУ. Подозревают двоих жителей Днепра и Чернигова.

Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении двум лицам в законченном покушении на открытое похищение чужого имущества (грабеж) с угрозой применения насилия, и в открытом похищении чужого имущества, совершенном повторно, в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15).. 4 ст. 186 УК Украины, ч. 4 ст. 186 УК Украины)", – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, двое жителей Тернопольщины, которые собирались покупать авто для ВСУ, заинтересовались объявлением в Телеграмм-канале об официальном изготовлении документов для беспрепятственного пересечения границы. С ними связались авторы объявления и заверили, что помогут в перевозке их через границу, основное условие пересечения границы – наличие наличных денег и загранпаспортов.

В оговоренном месте при выезде из областного центра машину волонтеров с Тернопольщины заблокировали неизвестные с требованием отдать им 10 тысяч долларов США, угрожая применением насилия. Пострадавшим удалось выбежать из автомобиля и скрыться, причем нападавший сорвал рюкзак с плеча одного из них, а их другие личные вещи, лежавшие в багажнике, грабители забрали.

Правоохранители установили двух человек, причастных к преступлению.

Один из нападающих на волонтеров/Фото: Тернопольская областная прокуратура

Нападавшие — уроженцы Днепра и Черниговской области, отбывшие наказание за убийство, разбои и угон автомобилей и наркопреступления.

Найденные во время обысков у нападающих вещи/Фото: Тернопольская областная прокуратура

Во время обысков у нападавших обнаружили и изъяли краденые вещи, а также патроны к оружию.

Задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог.

Напомним, в Киеве во время комендантского часа рецидивист обворовал автомобиль волонтерского фонда.