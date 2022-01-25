В Стрые Львовской области в квартире нашли мертвыми 23-летнюю девушку и 28-летнего парня

В Стрые Львовской области в квартире нашли мертвыми 23-летнюю девушку и 28-летнего парня

Двое молодых людей, вероятно, погибли от отравления угарным газом.

В понедельник, 24 января, в г. Стрый Львовской области на ул. Колессы, 38, в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома обнаружили тела двух человек. 23-летняя женщина и 28-летний мужчина погибли, вероятно, в результате отравления угарным газом.

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"В 19:09 ч. поступило сообщение, что в г. Стрый по ул. Колессы, 38, в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома, обнаружены тела 2-х человек, которые, вероятно, отравились угарным газом, а именно: женщина 1999 года и мужчина 1994 года рождения", — говорится в сообщении.

Известно, что квартира, где нашли мертвыми двух молодых людей, оборудована ПГ-2, газовой печкой и газовым конвектором.

Работниками газовой службы отключили газоснабжение в квартиру.

Обстоятельства и причины отравления устанавливаются.

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