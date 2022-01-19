В США нашли уникальные кадры, как во Львове в 1937 году на площади Рынок праздновали Крещение: видео

В США нашли уникальные кадры, как во Львове в 1937 году на площади Рынок праздновали Крещение: видео

На видео видны известные львовские деятели ХХ века.

В США нашли уникальные кадры того, как во Львове в 1937 году на площади Рынок праздновали Крещение.

Об этом говорится в описании видео на ютуб-канале "Архивы диаспоры".

Известно, что кадры того, как во Львове в 30-х годах ХХ века праздновали Иордан, являются частью фильма галицкого режиссера Юлиана Дороша "Львов говорит".

На видео видно, что участие в освящении воды на площади Рынок принимает епископ УГКЦ Иван Бучко в окружении львовского духовенства.

"В кадре среди многих других появляются: известный украинский государственный деятель Кость Левицкий (в 1918 году – премьер-министр Западно-Украинской народной республики), Владимир Целевич – адвокат, посол Сейма II Речи Посполитой II, IV и V каденций, деятель Украинского национально-демократического объединения (УНДО) и Степан Биляк — юрист, секретарь Украинского национального совета (1918-1919)", — говорится в описании к видео.

Авторы кадров отмечают, что точную дату съемки еще устанавливают, однако по всей вероятности кадры были сняты на Крещение в 1937 году.

Издание "Религиозно-информационная служба Украины" сообщило, что кадры нашли в Лос-Анджелесе в США. Сын режиссера Богдана Солука Юрий по запросу исследователя кино украинской диаспоры Александра Дебича наткнулся на этот фильм в архиве отца. Известно также, что у фильма была звуковая дорожка, которая пока еще не идентифицирована.

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