В смертельной аварии на Львовщине столкнулись два грузовика: трасса "Киев-Чоп" перекрыта (фото)

Сегодня вечером, 2 декабря, в Золочевском районе Львовской области в смертельном ДТП столкнулись два грузовика.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

"Автодорога Киев—Чоп на объездной населенного пункта Олесько (466 км) перекрыта из-за смертельного ДТП между двумя грузовиками. На месте происшествия работают все необходимые службы. Полицейские организуют объезд через Олеско", — говорится в сообщении.

Пока подробности смертельной аварии не сообщаются.

Напомним, в Киеве произошло масштабное ДТП. На проспекте Победы столкнулись пять автомобилей.

Как сообщалось, в Украине к патрулированию улиц привлекут курсантов вузов МВД, они будут помогать полицейским. Министр внутренних дел Денис Монастырский объяснил, что при отключении света сразу же вдвое увеличивается количество автомобильных и пеших нарядов полиции на улицах. Также он призвал граждан быть видимыми на дороге – как пешеходов, так и водителей, ведь многие аварии происходят в темное время суток.

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