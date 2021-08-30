В смертельном ДТП во Львовской области погиб водитель из Прикарпатья, еще трех человек госпитализировали

В смертельном ДТП во Львовской области погиб водитель из Прикарпатья, еще трех человек госпитализировали

Житель Прикарпатья погиб на месте аварии.

В воскресенье, 29 августа, около 15:48 ч. на автодороге Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львов", в с. Шпильчино Львовского района, произошло смертельное ДТП. В результате столкновения погиб 69-летний водитель, еще трех человек госпитализировали с травмами.

Об этом сообщил департамент гражданской защиты ЛОГА.

Водитель автомобиля Renault 19, 69-летний житель Ивано-Франковской области, двигаясь в сторону г. Львова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renaul Megane, за рулем которого находился 36-летний житель Ивано-Франковской области. В результате ДТП водитель автомобиля Renault 19 погиб на месте происшествия, еще 3 человек с травмами разной степени тяжести госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Закарпатье в сметельний аварии столкнулись два автомобиля.

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