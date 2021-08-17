В смертельном ДТП во Львовской области погиб водитель, его 14-летнюю пассажирку госпитализировали: фото

В смертельном ДТП во Львовской области погиб водитель, его 14-летнюю пассажирку госпитализировали: фото

От столкновения машину сильно поломало.

В понедельник, 16 августа, около 8:40 в с. Дулибы Стрыйского района, что на Львовщине, на автодороге "Киев-Чоп" произошло смертельное ДТП.

Как сообщил департамент гражданской защиты ЛОГА, 49-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2106", житель г. Сколе, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Форд Коннект", за рулем которого находился 36-летний житель с. Вишневое Кировоградской области.

"Варта 1"

В результате ДТП 14-летняя пассажирка "ВАЗ 2106", жительницу Сколе, с диагнозом: "общая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, убойная рана головы", госпитализировали в травматологическое отделение Стрыйской центральной районной больницы.

"Варта 1"

Водитель автомобиля "ВАЗ-2106" скончался в реанимационном отделении этой же больницы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львовской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети 4 и 7 лет.

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