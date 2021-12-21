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В школе хотел раздеть 7-летнюю девочку: во Львове задержали мужчину, который приставал к детям (фото)

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В школе хотел раздеть 7-летнюю девочку: во Львове задержали мужчину, который приставал к детям (фото)

ГУ Национальной Львовской полиции

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Во Львове задержали мужчину, который в школьном туалете хотел раздеть 7-летнюю девочку. Это – 50-летний житель Киева.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

В полицию обратилась мать 7-летней ученицы, которая сообщила, что в школьном туалете к ее ребенку приставал неизвестный мужчина. Правоохранители разыскали подозреваемого. Это 50-летний житель Киева, который был уже неоднократно судим.

Мужчину задержали. Ему инкриминируют ч.2 ст.156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним:

  • Во Львове неизвестный ходил по школам и приставал к детям. По данным Львовского городского совета, подобный инцидент произошел дважды.

  • В соцсетях сообщили, что в школы заходит мужчина, переодетый женщиной. В женском туалете он принуждает несовершеннолетних при нем раздеваться.

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