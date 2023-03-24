В селе на Львовщине ввели карантин из-за бешенства у собаки

В селе вакцинируют всех благоприятных для бешенства животных.

В селе Унятичи Дрогобычской громады и его 5-километровой зоне ввели карантин. Он продлится до 22 мая 2023 года при отсутствии новых случаев заболевания животных бешенством.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОВА.

Во время эпидрасследования в селе Унятичи выяснили, что инфицированный пес находился на привязи. За день до гибели работники ветеринарной службы осмотрели животное. Раньше от укусов на животном не обнаружили, агрессии не проявлял. После смерти пса владелец рассказал, что накануне во дворе он заметил лису. Лабораторное исследование подтвердило бешенство у животного.

В деревне вакцинируют всех благоприятных для бешенства животных.

Стоит отметить, что в Дрогобычском районе это третье село, где с начала 2023 года вводят карантинные ограничения из-за бешенства у животных. В январе карантин был введен в селе Доброгостов, а 9 марта - в селе Грушев.

Напомним, в селе Вересы в Житомирской области объявили карантин, который продлится 60 дней. В населенном пункте обнаружили случай бешенства животного.

Напоминаем, что лекарства против бешенства не существует, у болезни 100% летальность, единственный шанс предупредить болезнь после укуса инфицированного животного – экстренно вакцинироваться и ввести иммуноглобулин против бешенства.

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