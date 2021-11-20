В салоне были пассажиры: подробности смерти монахини, которую во Львове сбила маршрутка и протащила через пол города

Тело женщины выпало из-под низа маршрутки только на последней остановке.
В центре Львова в субботу, 20 ноября, произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки на пешеходном переходе сбил двух женщин и протянул тело одной из пострадавших до остановки.
Об этом сообщил заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины Михаил Сас, пишет "Варта-1".
Правоохранитель сообщил, что в центре Львова водитель маршрутки сбил двух женщин и не остановился. Очевидцы ДТП вызвали полицию. Правоохранители на месте аварии обнаружили только одну женщину. Другой потерпевшей не было.
По данным полиции, водитель маршрутки после аварии продолжал двигаться по маршруту. В салоне автобуса находились пассажиры. Их личности полиция устанавливает, чтобы вызвать на допрос. Тело монахини зацепилось одеждой за низ маршрутки и выпало только на конечной остановке.
"Водитель маршрутного средства двигался по маршруту, в салоне находились несколько пассажиров", — сообщил Михаил Сас.
По предварительным данным, водитель маршрутки был трезв. Его также проверяют, не был ли он под влиянием наркотиков.
Напомним, в центре Львова на перекрестке проспекта Свободы и ул. Дорошенко, маршрутка сбила двух женщин, водитель с места аварии скрылся. Тело одной из пострадавших полиция обнаружила на другом конце города.
Как выяснилось, погибшей оказалась монахиня. Она вместе с другой потерпевшей шла на мессу во Львовскую Латинскую кафедру.
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