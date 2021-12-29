В российской Сибири умер священник-миссионер из Львовской области

Отец Петр Павлишин совершал пастырское служение в России.

В России умер священник-миссионер УГКЦ Петр Павлишин из Львовской области.

Об этом сообщает Стрыйская епархия Украинской греко-католической церкви.

Как говорится в сообщении отец Петр Павлишин совершал пастырское служение в России.

Издание zaxid.net уточнило, что священник умер в российской Сибири из-за осложнений от коронавируса. УГКЦ решает, как доставить тело Петра Павлишина в Украину, чтобы похоронить его в родном селе Гусятичи во Львовской области.

Как сообщал ранее сайт Украинской греко-католической церкви, священник совершал служение в храме Святого Николая в г. Нижневартоск Тюменской области, где живут многие выходцы из западной Украины.

"В далекой Сибири есть места, где берегут украинский язык и культуру, а люди каждое воскресенье одевают вышиванки, когда идут в церковь. Развитие населенного пункта связано с открытием в Ханты-Мансийском автономном округе месторождений нефти и природного газа (начиная с 1961 г.). На север Тюменской области ехали выпускники профильных учебных заведений из Дрогобыча и Ивано-Франковска", — говорилось в сообщении УГКЦ.

По данным УГКЦ, в России в 2018 году совершали службу 10 священников Украинской греко-католической церкви.

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