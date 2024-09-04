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В результате вражеских обстрелов во Львове повреждены жилые дома в районе главного вокзала

В результате вражеских обстрелов во Львове повреждены жилые дома в районе главного вокзала

Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги / Фото: t.me/andriysadovyi

Во Львовской области до сих пор объявлена воздушная тревога.

В результате вражеского обстрела во Львове повреждены жилые дома.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Все профильные службы направили на место.

Очевидцы добавляют о предыдущих очень громких взрывах и значительном движении "быстрых" и пожарных машин по городу. В социальных сетях есть информация о пожаре на месте прилетов.

Информация уточняется и проверяется.

Позже мэр Львова Андрей Садовый уточнил информацию о взрывах в городе.

"Есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Две школы сегодня учебы не начнут: ученики Арники и 17 остаются дома. Многие выбитые окна в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника. Уточняем информацию о пострадавших. Будьте в укрытии", — подчеркнул должность. .

Напомним, что ранее во Львове раздались взрывы.

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