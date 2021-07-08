В реанимации в тяжелом состоянии: 9-летнего мальчика спасают от укуса змеи во Львовской области

Пресмыкающееся укусило ребенка в руку.
В среду, 7 июля, в реанимацию в тяжелом состоянии попал 9-летний мальчик с села Бибрка. Ребенка в поселке Сходница Львовской укусила змея.
Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС во Львовской области.
Инцидент произошел около 21:30. Школьник вместе с родителями отдыхал в курортном поселке Сходница. Змея укусила ребенка в палец правой руки.
Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы. Состояние мальчика — тяжелое.
Напомним, в Славском женщину укусила змея: пострадавшую госпитализировали.