В реанимации после ДТП: во львовскую больницу вертолет доставил 16-летнюю девочку в коме (видео)

В реанимации после ДТП: во львовскую больницу вертолет доставил 16-летнюю девочку в коме (видео)

Девушка попала в аварию и получила очень тяжелые травмы, сначала ее прооперировали в местной больнице, а после этого отправили во Львов.

16-летняя девочка попала в ДТП в Самборском районе Львовской области. Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии госпитализировали вертолетом во львовскую детскую больницу на Орлика.

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Об этом сообщает прессслужба Первого территориального медицинского объединения Львова, куда входит медучреждение.

Девушка сильно пострадала в ДТП, состояние ее – крайне тяжелое, говорят медики.

"У пациентки ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и живота, разрыв селезенки и переломом левого бедра. В живот и легкие установлены дренажи", — сообщили в больнице.

ДТП произошло в Самборском районе, поэтому сначала пострадавшую доставили в местную больницу, где ее срочно прооперировали, чтобы стабилизировать состояние, далее, учитывая тяжесть дравм, пациентку решили забрать в детскую больницу на Орлика. Поскольку транспортировка машиной опасной жизни, пришлось задействовать вертолет.

"Пока девочка в реанимации нашей больницы. Ее состояние стабильно тяжелое, она находится на аппарате ИВЛ. Пациентке выполнена операция на бедре. За ее состоянием следят лучшие специалисты: анестезиологи, хирурги, торакальные хирурги, нейрохирурги, неврологи и травматологи", — сообщили в пресс-службе медучреждении.

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