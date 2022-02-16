В реанимации под ИВЛ: во Львове спасают 25-летнего парня, неудачно прыгнувшего с парашютом

В реанимации под ИВЛ: во Львове спасают 25-летнего парня, неудачно прыгнувшего с парашютом

Это был первый прыжок и он сделал его без инструктора.

Во Львове медики спасают 25-летнего местного жителя, который во время прыжка с парашютом на аэродроме "Цунив" возле Городка сильно травмировался. Сейчас молодой человек в тяжелом состоянии в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Как пишет ZAXID.NET, это был первый прыжок парня, но совершил он его без инструктора и с высоты 800 метров. Приземлился он на левую сторону и сильно травмировался. Событие произошло в воскресенье, 13 февраля.

Известно, что на аэродром парень пришел без друзей. Травмированного львовянина госпитализировали в городскую больницу скорой помощи. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму с отеком. Парень до сих пор без сознания и в тяжелом состоянии находится на аппарате ИВЛ в реанимации.

Руководство аэродрома "Цунив", где произошел несчастный случай, рассказало, что в этот день проводились плановые прыжки с парашютом и во время приземления один из парашютистов не справился с управлением и получил спортивную травму.

"Учитывая, что парашютный спорт относится к экстремальным видам спорта, все участники прыжков обязательно проходят теоретическую подготовку и практические тренировки перед выполнением прыжка. Во время инструктажа отмечается необходимость соблюдения мер безопасности при выполнении прыжков, нарушение которых может привести к травме, или даже к летальному случаю", – сообщил начальник аэродрома Сергей Семенович.

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