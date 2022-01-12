В прямой трансляции в соцсети прощался с жизнью: во Львове от суицида спасли 21-летнего парня

В прямой трансляции в соцсети прощался с жизнью: во Львове от суицида спасли 21-летнего парня

Полицейские нашли парня за скрином из видео.

Львовские копы спасли 21-летнего парня, который вел прямую трансляцию в соцсети, в которой прощался с жизнью. О попытке самоубийства на "102" к утру сообщила знакомая парня.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, она рассказала, что тот отказывается говорить, где он. Львовянка сбросила скрин трансляции. По фото правоохранители узнали парк, но там его не застали.

Нашли парня в нескольких сотнях метров оттуда. Он был с изрезанной рукой. Так что копы оказали ему помощь и провели воспитательную беседу.

Львовские копы спасли 21-летнего парня, который пытался убить себя во время прямого эфира в соцсетях

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