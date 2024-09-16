В поезде Черкассы – Ивано-Франковск подрались пьяные члены военизированной охраны: детали, видео

Работники филиала "Ведомственная военизированная охрана", допустившие позорный инцидент в поезде №43/44, немедленно будут уволены, пообещали в "Укрзалізниці".

В вагоне поезда Черкассы – Ивано-Франковск подрались пьяные члены военизированной охраны "Укрзалізниці". Избитых и пьяных охранников заметили пассажиры и сняли.

"Когда зашел в вагон, увидел пьяную в ноль и избитую (как потом сказали, они избили друг друга) военизированную охрану "Укрзалізниці", – пишет подписчик.

Пассажир вызвал полицию во время остановки и горе-охранников сняли с поезда.

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В "Укрзалізниці" признали, что инцидент имел место.

Работники филиала "Ведомственная военизированная охрана", допустившие позорный инцидент в поезде №43/44 Черкассы — Ивано-Франковск, немедленно будут уволены.

В настоящее время "Укрзалізниця" проводит служебное расследование этого инцидента, работники отправлены на освидетельствование.

"Укрзалізниця" приносит свио извинения и подчеркивает, что такое поведение недопустимо для любого работника отрасли. Все причастные будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.

Заснул в купе проводника на полу, а ноги выбросил в коридор!

Напомним, "Укрзалізниця" вляпалась в скандал из-за мужчины в женском купе.

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